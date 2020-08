Beneficia Gobierno de Oaxaca a 85 municipios con insumos para el suministro de agua durante esta pandemia

-El Gobernador Alejandro Murat entregó apoyos por más de 9.9 millones de pesos, para contribuir en la higiene y la salud de los habitantes

Oaxaca de Juárez, Oax. 27 de agosto de 2020.- En la lucha frontal contra el coronavirus, el Gobierno de Oaxaca realizó la entrega de apoyos encaminados a garantizar el suministro de agua en 85 municipios de la entidad, para contribuir en la higiene y la salud de sus habitantes.

Se trata de 596 tinacos con capacidad de 1100 litros que serán colocados en espacios públicos para proveer de agua a la población; así como 230 kits de motobombas de siete caballos de fuerza, junto con 20 toneladas de hipoclorito de calcio que permitirá mantener en buen estado el vital líquido para su consumo.

Al hacer entrega de los vales de apoyos a 16 autoridades municipales, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa expresó que estos materiales adquiridos a través de la Comisión Estatal del Agua, requirieron una inversión de 9.9 millones de pesos, y los municipios beneficiados también se verán fortalecidos con servicios médicos y labores de sanitización para que los habitantes tengan la atención adecuada y pueda realizar sus actividades en entornos desinfectados y seguros que impidan la propagación del virus.

El Mandatario Estatal aseveró que esto es parte de un trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, para que las familias oaxaqueñas tengan a la mano los elementos indispensables para cuidar su salud.

“La pandemia nos ha hecho revalorar muchas cosas de la vida y es momento de solidaridad. La unidad en Oaxaca ha permitido que tengamos un decremento muy importante en la ocupación hospitalaria”, afirmó.

De igual manera, Murat Hinojosa señaló que para evitar los brotes de la pandemia, a través de Unidades Móviles del Gobierno de Oaxaca se brindará atención en los barrios y colonias para seguir reforzando las medidas de prevención.

De esta manera, el Gobernador de Oaxaca reiteró que la solidaridad, la responsabilidad y la perseverancia permitirán a las y los oaxaqueños salir adelante, por lo que también exhortó a redoblar esfuerzos en este desafío que es de todos y no bajar la guardia en el cumplimiento del uso de cubrebocas, el lavado frecuente de manos, uso de gel a base de alcohol y la sana distancia.

En su oportunidad, el director general de la Comisión Estatal del Agua, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, expresó que para atender el tema del vital líquido, necesario para el lavado frecuente de manos que eviten la propagación del coronavirus, se han entablado pláticas y reuniones con más de 200 autoridades para dar seguimiento a sus proyectos de obra que –dijo- muchos tendrán este año y el siguiente, un acuerdo con la Comisión Nacional del Agua.

En este acto, las autoridades municipales beneficiadas agradecieron al Gobierno de Oaxaca el acompañamiento brindado durante esta contingencia sanitaria.

La presidenta de San Juan Bautista Cuicatlán, Marisel Mariscal Gaytán, aseveró que la entrega de tinacos para su comunidad será de gran valía, toda vez que al colocarlos en espacios públicos, se contribuirá a que los casos de COVID-19 se vean mermados.

Asimismo, el presidente de San Pablo Etla, Alfonso Pérez Méndez, refrendó el compromiso para seguir trabajando de la mano con el Gobierno de Oaxaca en la lucha de esta pandemia. “Desgraciadamente nos tocó un año muy difícil que no esperábamos, pero juntos vamos saliendo adelante”, dijo.

