Apoya Irineo proyecto de albergue para residentes médicos en Camelia Roja

-Reconoce el rezago que tienen los hospitales de Oaxaca y la región

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El diputado federal Irineo Molina Espinoza se reunió con personal médico y el comité del Centro de Salud de dos Núcleos Básicos de Camelia Roja, donde se quiere construir un espacio que albergue a los residentes médicos, acción que el funcionario apoyo y esperarán los detalles técnicos de la Jurisdicción SanitariaN.3 en relación a la petición para poner manos a la obra.

A su vez reconoció el gran rezago que se tienen los hospitales de Oaxaca y la región, por eso desde el inicio de la legislatura se dio a la tarea de buscar la reactivación de obras pendientes en materia de salud, lamentablemente la pandemia del Covid19 detuvo varias actividades del gobierno federal y muchos procesos están pendientes, mismas que en breve sean restablecidas.

