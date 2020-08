API se manifiesta en juzgado civil y familiar, exigen que menor sea entregada a su madre

-Informaron que a la menor se la llevó una familiar de su padre luego de su fallecimiento, esto sin el consentimiento de la madre



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes de la Asamble de los Pueblos Indígenas (API), se manifestó en las instalaciones de los juzgados civiles y familiares de la capital oaxaqueña, para pedir a las autoridades que devolvieran a una menor con su madre de nombre Narcedalia Juárez Espinoza, pues a la niña se la habían llevado sin el consentimiento previo.



Adelaida Juárez Espinoza, quien es integrante de la organización, comentó que el padre de la menor falleció en un accidente y por ley le corresponde a la mamá quedarse con la menor, sin embargo mencionan que la juez no actuó conforme a la ley y la custodia de la menor se la dio a una mujer de nombre Viola Diego Ojeda.



Agregó que detrás de esto un político fue el que pidió a la jueza que entregara a la menor a una mujer que no es su madre, por ello es que decidieron manifestarse este día, para exigir que se procediera conforme a lo que establece la ley, cabe mencionar que el momento de preguntar sobre la identidad del político señalado, la entrevistada dijo que no podía revelar el nombre por el momento.



La entrevistada dijo que los padres de la menor se separaron y ella decidió quedarse a vivir con su padre, quien lamentablemente falleció en un accidente, fue hace una semana que la mamá le estuvo llamando a su hija y ésta no contestaba, por ello decidió ir a verla, ahí se enteró del fallecimiento de su ex esposo, luego del fallecimiento Viola Diego Ojeda se llevó a la niña sin el consentimiento de la madre.

