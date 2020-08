Trasfondo político en manifestación por Banco Bienestar en Valle Nacional: Rey Magaña

-El edil dijo que no caerá en provocaciones, pues el municipio no se merece problemas ni conflictos



Jorge Acevedo



Tuxtepec, Oaxaca.- La manifestación que se llevó a cabo este día en el municipio de Valle Nacional podría tener un trasfondo político, pues entre las personas que se encontraban había algunos actores políticos, así lo dio a conocer el Presidente Municipal Rey Magaña García.



El edil dijo que estas personas están en su derecho de hacer lo posible por intentar desestabilizar al municipio, pues en estos meses previos al inicio del proceso electoral, es común que este tipo de acciones se realicen, asimismo indicó que buscarán la alternativa para que la construcción del banco bienestar se llegue a concretar.



Magaña García comentó la ciudadanía se da cuenta de la forma en que actúan cada uno de los actores políticos del municipio y señaló que la población elegirá al que consideren mejor para llevar las riendas de Valle Nacional, asimismo afirmó que él solo va de paso al frente del ayuntamiento.



Además mencionó que esta manifestación es la primera que tiene en el tiempo que lleva en la presidencia municipal, pues siempre ha estado atento a lo que sucede en el municipio, así como el escuchar a los diferentes sectores, sobre todo cuando tienen duda de las acciones que emprende su gobierno.



Agregó que la intención de quienes están detrás de la manifestación, es la de desestabilizar al municipio, a ellos Rey Magaña les dijo que Valle Nacional no necesita problemas, que no merece conflictos y por ello no caerá en provocaciones.



A pesar de estos señalamientos, el edil no dio a conocer el nombre de los actores políticos que se encontraban en la manifestación.

