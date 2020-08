Suspenden temporalmente construcción de banco bienestar en Valle Nacional

-Se reconstruirá el parque de juegos infantiles a partir de este jueves

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente Municipal de Valle Nacional Rey Magaña García, informó que la construcción del banco bienestar que se empezó a construir en la cabecera municipal ha sido suspendida de manera temporal, en lo que se analiza con la población otro terreno en dónde se edifique esta institución.

En la minuta que se firmó se contempló que a partir de este miércoles queda suspendida la obra del banco bienestar y que a partir de este jueves se reconstruirá el parque infantil que se ubica frente al palacio municipal.

Esta decisión se tomó después de que un grupo de habitantes de la cabecera municipal se manifestaron en el palacio municipal, por el descontento de que los juegos infantiles que se ubican frente al inmueble serían reubicados, pues el cabildo aprobó que en ese lugar se instale el banco bienestar, esto luego de que la dependencia revisó las propuestas que hizo el ayuntamiento.

Entre los espacios que propuso en su momento el ayuntamiento fue el espacio en dónde se encontraban las instalaciones del COBAO, sin embargo por la distancia y lo solitario del lugar no fue aprobado, otros espacios en la cabecera municipal fueron desechados debido a que presentan inundaciones o las condiciones no son las adecuadas.

Los manifestantes pedían que el gobierno comprara un terreno que está en venta, en ese sentido el edil les respondió que el ayuntamiento no cuenta con recursos para comprar un terreno, sobre todo porque la dependencia federal aporta el recurso exclusivamente para la construcción, no para la compra de un predio.

