Solicita Congreso a la FGR atraer investigación de homicidios de simpatizantes de Morena

-Se pide investigar el homicidio del líder del Frente Popular Revolucionario (FPR).

-Suman 23 homicidios en la entidad contra autoridades, militantes y simpatizantes de Morena, sin avances en las investigaciones.

-Advierten negligencia del Fiscal General de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez

Comunicado

San Raymundo Jalpan,Oax. 26 de Agosto de 2020. La Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso Local, aprobó un punto de acuerdo, presentado por el Grupo Parlamentario Morena, mediante el cual se exhorta respetuosamente al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, atraer las investigaciones sobre el asesinato de Tomás Martínez Pinacho.

Así como en los demás homicidios cometidos contra personas dirigentes y militantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el estado de Oaxaca, garantizando la investigación de los posibles móviles políticos en cada uno de ellos y llevando ante la justicia a los autores materiales e intelectuales.

Al presentar el punto de acuerdo, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) Horacio Sosa Villavicencio, manifestó sus condolencias y solidaridad con la familia de quien en vida fuera líder del Frente Popular Revolucionario (FPR) activista y simpatizante de Morena. De igual forma externó sus votos por la pronta recuperación de quienes resultaron heridos en este atentado cometido el lunes 24 de agosto.

El diputado Horacio Sosa Villavicencio, indicó que el asesinato de Tomas Martínez, se suma a una ya larga lista de otros cometidos contra activistas sociales, incluidos militantes, dirigentes y candidatos de Morena, sobre los que persiste la impunidad.

Mencionó que el pasado 30 de junio, el Grupo Parlamentario de Morena propuso al pleno legislativo un punto de acuerdo, exhortando a la Fiscalía General del Estado a atraer los casos de los crímenes cometidos contra militantes y dirigentes de Morena en el estado, y pidiendo al gobernador remover del cargo al fiscal general del Estado, por no cumplir con las obligaciones de su encargo, lo cual no sucedió.

Informó que según el propio fiscal Rubén Vasconcelos Méndez, de 23 homicidios contra políticos cometidos en el contexto electoral, solamente en dos de ellos se incluye la política como una de las líneas de investigación.

Señaló que con dichas cifras resulta evidente que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca descartó el móvil político en la mayoría de los casos, sin haber investigado previamente. Es decir, buscó eliminar el perfil político de los casos.

“Resulta claro, que mediante las investigaciones locales será imposible acceder al derecho a la verdad, y al dejar de garantizar una investigación seria, pronta, expedita e imparcial que permita llevar a los responsables ante la justicia, el fiscal de Oaxaca incumple con sus obligaciones constitucionales y vulnera el derecho de las familias de las víctimas” expresó el legislador.

Añadió que la inacción del fiscal de Oaxaca vulnera el derecho no sólo a la justicia, pues al dejar en la impunidad crímenes cometidos por motivos políticos, vulnera también la capacidad colectiva de decidir el rumbo de la sociedad, establecida en el derecho internacional de los derechos humanos en el conjunto de garantías conocidas como derechos civiles y políticos.

Sosa Villavicencio, Indicó que la falta de investigación adecuada implica la impunidad sobre los casos, y ello permite que más crímenes de este tipo vuelvan a perpetrarse, por lo cual agregó, la Diputación Local consideró pertinente solicitar que la Fiscalía General de la República se haga cargo de las investigaciones de este asesinato, que atenta contra la posibilidad del pueblo de definir su propio destino político.

