Sedapa lanza plataforma digital “Baratillo Oaxaca” Para la venta de productos agropecuarios

-Gabriel Cué titular de la dependencia dijo que con esto se moderniza la comercialización

-Es una plataforma permanente que ayudará en la pandemia y después de ella.

Redacción Tvbus

Oaxaca, Oax.- con la finalidad de apoyar a los productores del campo Oaxaqueño, la Secretaría de Agricultura Ganadería Pesca y Alimentación lanzó la plataforma “Baratillo Oaxaca” comercializar los productos emanados del campo.

El titular de la dependencia Gabriel Cué Navarro informó que el lanzamiento de la plataforma es parte de la modernización de la dependencia como lo instruyó el Gobernador Alejandro Murat.

La plataforma es gratuita y todos los productores tanto agrícolas como pecuarios del estado se puede registrar para vender sus productos y encontrar mejores canales de comercialización,sobre todo en este momento de pandemia donde no está limitada la venta física de los productos.

“Baratillo Oaxaca es una plataforma digital propia, que estoy seguro irá construyendo historias de éxito entre las productoras y productores que se vayan agregando a los grupos de comercialización”, expresó el Secretario.

La plataforma está disponible para android y ios, que son los sistemas operativos más comunes en los teléfonos celulares, y una vez descargada los productores pueden registrarse de manera gratuita.

Con esto Oaxaca se pone a la vanguardia en la digitalización de los procesos de comercialización de productos del campo en apoyo a todos los productores en estos tiempos de crisis.

