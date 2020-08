Refuta Diputada a comerciantes de Oaxaca; no los afectamos con Ley “anti chatarra”

-Dijo que se espera que se cambie la alimentación de los infantes, y será consumiendo lo que se produce en Oaxaca



De la Redacción



Oaxaca, Oaxaca.- Tras la inconformidad de algunos comerciantes de la capital del estado de que no fueron tomados en cuenta para la reformar la Ley y prohibir la venta de comida chatarra a menores de edad, la Diputada Magaly López Domínguez quien fue quien presentó la iniciativa, refutó los señalamientos de los comerciantes y aseguró que no se afectará su economía, ya que a pesar de que no se venderá a menores, los adultos podrán comprar este tipo de alimentos.



Explicó que los comerciantes sabían lo que se estaba preparando en el congreso desde el mes de septiembre del año pasado, además de que un día antes de la votación se reunieron y los escucharon sin embargo enfatizó “si no se acercaron desconozco las causas por las cuales no lo hicieron”.



Dijo que se espera que se cambie la alimentación de los infantes, y será consumiendo lo que se produce en Oaxaca y será innovando lo que venden y sobre todo reactivando la economía de los productores del estado, además reiteró que no se afectará la economía de los comerciantes ya que serán los adultos los que podrán comprarlos.



La Diputada, puntualizó que aunque no se vence el plazo para su publicación estará vigilando que el Gobernador del Estado Alejandro Murat publique el decreto, “hago un llamado al gobernador a que sea sensible y que trabajemos porque bienestar de los niños de Oaxaca”.



Y es que este miércoles, Representantes de cámaras empresariales y comerciantes del estado de Oaxaca protestaron para pedirle al gobernador, Alejandro Murat, que vete la ley que prohíbe la venta a menores de comida considerada chatarra y refrescos.



Los manifestantes entregaron a las puertas del Palacio de Gobierno de Oaxaca un total 35 mil firmas que fueron reunidas en rechazo al decreto de la ley apodada “anti chatarra”.

