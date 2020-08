Propone Diputado César Morales suspender fiestas patrias por pandemia

-Dijo que en caso de que se realicen estos actos, podrían provocar un brote masivo de casos de Covid



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- El Diputado Local por el Partido del Trabajo César Morales Niño, propuso ante el pleno del Congreso del Estado que se exhorte al gobernador Alejandro Murat Hinojosa y a los presidentes de los 570 municipios de la entidad, que se abstengan de realizar eventos con motivo de las fiestas patrias.



La intención de esta iniciativa es evitar que haya aglomeración de personas y así evitar que haya contagios de Covid en la entidad, sobre todo porque Oaxaca lleva cuatro semanas en el semáforo naranja y los casos positivos se han disminuido de manera considerable, por ello reiteró la importancia de que por esta ocasión no se realicen actividades los días 15 y 16 de septiembre.



También pidió a la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO), para que se informe a las autoridades municipales sobre las reformas realizadas a la Ley Orgánica Municipal y las medidas que implican la realización de actos sociales durante la contingencia sanitaria.



Morales Niño dijo que estas medidas son importantes, pues la pandemia aún sigue, pues diariamente se reportan contagios nuevos y exponer a la población en un evento masivo como el grito de independencia o el desfile militar, podría generar que haya un brote masivo de personas contagiadas por Covid.



Aunado a esto dijo que los servicios de salud de Oaxaca no están en las mejores condiciones, además de que no existe personal suficiente para atender a los pacientes que se contagien durante las actividades por las fiestas patrias.

