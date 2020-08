Promueve IEEPO capacitación virtual de docentes de Escuelas Normales



-Inició el Diplomado en gestión de recursos digitales y estrategias didácticas en la educación a distancia

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 25 de agosto de 2020.- Al ser la formación continua de las y los docentes un elemento fundamental para su desarrollo profesional, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), inició el Diplomado en gestión de recursos digitales y estrategias didácticas en la educación a distancia, en el que participan 235 profesoras y profesores de Escuelas Normales.

Para este primer módulo, con el acompañamiento de catedráticos del TecNM Campus Oaxaca (ITO), se abordarán diversos contenidos que permitan a las y los participantes actualizarse sobre los avances tecnológicos y características que facilitan la integración de ambientes virtuales de aprendizaje, los cuales propician la flexibilidad del proceso educativo.

En representación del director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, el Subdirector General de Servicios Educativos, Álvaro César Guevara Ramírez, inauguró las actividades que se desarrollan a distancia, las cuales son parte de las estrategias encaminadas a mejorar los procesos de formación y actualización profesional del magisterio.

Recientemente, en la suma de esfuerzos y alianzas en materia educativa, los directores del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y del TecNM Campus Oaxaca (ITO), Fernando Toledo Toledo, firmaron un Convenio Marco de Colaboración Académica, Científica y Tecnológica.

Entre los objetivos se encuentran establecer las bases para realizar actividades conjuntas que permitan conseguir el máximo desarrollo en la formación y especialización de recursos humanos e investigaciones conjuntas; desarrollo tecnológico y académico; intercambio de información; así como asesoría técnica y/o académica y publicaciones en los campos afines.

En una primera actividad conjunta dio inicio el Diplomado en gestión de recursos digitales y estrategias didácticas en la educación a distancia.

Comentarios

