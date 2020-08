Presentan revista cultural “Raíces Respuestas para Loma Bonita”

-Está hecha por Lomabonitenses para los Lomabonitenses, y que contemplará artículos de interés para toda la ciudadanía



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Este miércoles, presentaron la revista cultural “Raíces Respuestas para Loma Bonita”, misma que busca documentar y dar a conocer la historia de este municipio, ubicado en Oaxaca pero que también baila el fandango por su cercanía con Veracruz.



La Directora Editorial de la Revista Iris Upalia Juárez dijo que esta revista está hecha por Lomabonitenses para los Lomabonitenses, que dará a conocer los resultados de la administración, complementandose con los diferentes temas culturales, y publicando además artículos de interés para toda la ciudadanía.



Este primer número habla de la maestra Raquel Osorio, que es una de las creadoras del traje representativo de Loma Bonita, y en cada número se hablará de un personaje diferente; además abarcará otras secciones como historia, cultura, gastronómica, asistencia social, entretenimiento, personajes, lugares emblemáticos y gobernabilidad.



Este proyecto encabezado por la dirección de comunicación social, nació con la finalidad de servir y que este día se hace palpable con el apoyo del gobierno municipal; serán mil ejemplares los que se distribuyan en este municipio y en sus comunidades, y la cual será de manera mensual.



Por su parte el Presidente Municipal Raymundo Rivera, dijo que esta revista nació como un sueño y que en ésta se verá plasmado el trabajo que ellos están realizando.



Durante la presentación estuvieron integrantes del cabildo, pero además autoridades auxiliares y ciudadanía, y la madrina Luz María Gutiérrez quien es representante del gobierno estatal, todos con las medidas necesarias para garantizar la seguridad.

