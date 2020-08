Mantienen dependencias operativo por daños de lluvias en Oaxaca

Oaxaca de Juárez, Oax. 26 de agosto de 2020.- El Gobierno del Estado a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), informa que mantiene desplegado un operativo por los daños generados por las lluvias de las últimas horas.

El titular de la dependencia, Antonio Amaro Cancino, indicó que las lluvias generadas por los remanentes de la zona de baja presión en combinación con la onda tropical número 31 han ocasionado daños en las regiones de Cuenca del Papaloapan, Istmo, Costa, Sierra Norte y Sur.

En este contexto indicó que, en Valle Nacional en la comunidad de San Antonio Otate se presentó un deslizamiento de ladera que afectó a cinco viviendas, en tanto, en la población de Tres Marías, las viviendas se inundaron por aguas del río de la zona.

En San Pedro Mixtepec, en la agencia de Puerto Escondido, sobre la carretera 175 cayeron árboles debido a las fuertes lluvias, lo que género que el Consejo Municipal de Protección Civil se activara, al igual que lo hiciera el 54 Batallón de Infantería quien ha colaborado con la limpieza de las carreteras.

En Pinotepa Nacional, en la comunidad de Corralero, el cierre de la boca barra provocó que el fluvial pluvial afectará de manera directa a la población, en la zona personal de la delegación CEPCO a cargo Javier Baños Velasco, coordina acciones con la Policía Estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en apoyo a los afectados.

En Sola de Vega a través de sus autoridades reportaron una barda caída, por la intensa lluvia, este caso será atendido por el Consejo municipal de Protección Civil; en tanto, en San Juan Ozolotepec personal de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) trabaja para liberar la vialidad, luego de que se presentará un derrumbe a la altura del paraje el Balcón, lo que dejo incomunicada esta zona.

De igual manera, en San Cristóbal Lachirioag, residentes de CAO realizan acciones para liberar el camino afectado por un derrumbe, en Candelaria Loxicha sobre la carretera 175 trabaja personal de Protección Civil Municipal para liberar la vialidad a la altura del paraje La Galera, mismo que fue obstruido por un movimiento de ladera.

En la Villa de Tututepec, en la agencia de Río Grande, se reportó la caída de dos bardas en viviendas construidas al margen de un arroyo de respuesta rápida; mientras en Santa María Tepantlali, un movimiento de ladera provocó la afectación de tres viviendas.

Amaro Cancino también mencionó que, un derrumbe mantiene incomunicada a la localidad del Rosario Temextitlan, en el municipio de San Pedro Yólox, por lo que personal de las dependencias del estado trabajan para liberar la vialidad.

El funcionario estatal indicó que todo el personal de la CEPCO y dependencias estatales y federales, así como autoridades municipales se encuentran en monitoreo permanente de los ríos y arroyos de respuesta rápida en sus comunidades.

La CEPCO pide a la población que se dirige a estas regiones circular con precaución y mantenerse informado de los avisos que está emitiendo la dependencia. Así mismo se informa que en caso de requerir asistencia los números telefónicos para comunicarse son: 911 o 14 4 70 27; 14 4 70 28; 14 4 70 29 y el 800 170 70 70.

