Licitación para proyecto de saneación de ríos Atoyac y Salados quedó anulada: Diputado Ángel Domínguez

-El legislador dijo que fue el titular de la SEMAEDESO quien hizo el anuncio en una reunión previa a la sesión del congreso del estado



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- La licitación para la elaboración de los estudios para el saneamiento de los ríos Atoyac y Salado quedó anulada, luego de una reunión que tuvieron con el titular de la Secretaría del Medio Ambiente Samuel Gurrión y representantes de las dependencias involucradas, así lo dio a conocer el Presidente de la Comisión de Agua y Saneamiento del congreso oaxaqueño Ángel Domínguez Escobar.



Agregó que en los próximos días tendrán una reunión para fijar las bases para emitir una nueva convocatoria, en la que se busca beneficiar a las empresas oaxaqueñas, pues en la licitación que quedó anulada, se le dio el contrato a una empresa de Coahuila, que fue la que presentó el presupuesto más elevado.



El legislador dijo que no hay rencores con el titular de la SEMAEDESO, pues el proyecto de sanear los ríos Atoyac y Salado los viene impulsando desde que resultó electo como Diputado Local por el distrito 03 con cabecera en Loma Bonita, asimismo indicó que si este proyecto da buenos resultados, se replicará en todos los ríos de la entidad.



Cabe recordar que en la sesión del pasado 19 de agosto, la bancada de MORENA evidenció las irregularidades en las que se incurrieron en el proceso de licitación, en la que resultó beneficiada la empresa Proyectos Hidráulicos Dinamsa Coahuila, S.A. de C.V., en su momento señalaron al titular de la Secretaría del Medio Ambiente, , Energías y Desarrollo Sustentable (SEMAEDESO) Samuel Gurrión Matías, de “amañar” el proceso.



Finalmente dijo que en la reunión participaron representantes de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), de la Comisión Estatal del Agua (CEA), la SEMAEDESO y un representante del gobernador Alejandro Murat.

