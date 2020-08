Inicia distribución de libros de texto en Oaxaca

-Antes de hacer la entrega, se realizó un trabajo de limpieza y desinfección para evitar cualquier tipo de propagación del Covid-19

Óscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- Autoridades estatales, municipales y educativas participan en Oaxaca en la distribución de un total de 6.7 millones de libros de textos gratuitos, en los 570 municipios y 10 mil localidades rurales, reportó el Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO).

El portavoz del organismo Carlos Hernández indicó que antes de realizar la entrega se están aplicando en los almacenes un protocolo sanitario de limpieza y desinfección ante el Covid-19 de los libros de texto gratuitos y se esta introduciendo en bolsas de plástico.

“Para evitar la propagación del virus en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca tenemos a un equipo trabajando en la desinfección previa a su distribnución de los libros de texto gratuitos a fin de que se entreguen sanitizados a los padres de familia de las niñas y niños”.

En tanto el gobernador Alejandro Murat, informó que se desplegarán brigadas institucionales con representantes de su equipo de trabajo, y representantes de la estructura educativa para realizar la entrega directa de los libros de texto gratuitos en los hogares de las familias.

Añadió que en el gobierno estatal también se trabaja para promover el uso de las herramientas tecnológicas y pedagógicas que estén al alcance de todos los sectores, entre estas dijo “se estará trabajando con la televisión y radios estatales”, además de “internet, periódicos murales, narrativas locales, cuadernillos y aquellas que pueda surgir de la vasta experiencia de las y los docentes de Oaxaca”.

Murat señaló que es importante la participación de todas y todos en el ciclo escolar 2020 – 2021, que inició a distancia, como parte de las medidas sanitarias que se implementan en todo el país para evitar la propagación del Covid 19.

“Esta nueva forma de aprender, está pensada en proteger la vida y garantizar la salud de las niñas, niños y adolescentes así como de las maestras, maestros y personal administrativo de todas las instituciones del estado”.

Dejó claro que las clases presenciales no se reanudarán en tanto el Semáforo Riesgo Epidemiológico no alcance el color verde en la entidad.

