Habitantes de Valle Nacional protestan por construcción de banco bienestar

-Manifiestan estar en contra de que se muevan los juegos infantiles, pues en ese espacio se construirá el banco bienestar



-El gobierno municipal precisó que los juegos infantiles serían reubicados en un área verde cercana al kiosco del parque central



Jorge Acevedo



Tuxtepec, Oaxaca.- Un grupo de habitantes de Valle Nacional se manifestaron en el palacio municipal, para expresar su rechazo a que los juegos infantiles que se ubican frente al inmueble, sean quitados del lugar para construir el banco bienestar, el inmueble fue cerrado para que nadie pudiera entrar o salir de él, además piden una reunión con el Presidente Municipal.



Los manifestantes referían que no se tomó en cuenta la opinión de la ciudadanía para que se aprobara esta acción, sin embargo en una publicación realizada en la cuenta oficial del ayuntamiento, se explicaba que estos juegos infantiles se reubicarán cerca del kiosco en el parque central, a unos metros donde actualmente se ubican.



Unos de los manifestantes dijo que no se oponen a una reubicación de los juegos infantiles y explicó que ahora que se quitarán del lugar, que se coloquen juegos nuevos, además mencionó que hay otros espacios en dónde se puede construir el banco bienestar, pues aseguran que no se oponen a que se instale.



Cabe mencionar que este martes se iniciaron los trabajos de la construcción del banco bienestar en el municipio de Valle Nacional, el lugar en el que se edificará es frente al palacio municipal, en donde actualmente se encuentran unos juegos infantiles, la información fue dada a conocer por medio de la cuenta oficial del ayuntamiento en las redes sociales y una parte de la población mostró su enojo, debido a que se oponen a que quiten los juegos infantiles de ese lugar, pues es un lugar de esparcimiento para los niños.

