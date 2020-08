Gobierno de Tuxtepec logra acuerdo con CEA para la no instalación de medidores de agua

-Solicitud del Presidente Noé Ramírez, tiene respuesta positiva del Director de la Comisión Estatal del Agua, Héctor Pablo Ramírez

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- A solicitud del Presidente Noé Ramírez Chávez, en reunión con el Director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Héctor Pablo Ramírez Puga, se logró el acuerdo que no se instalarán medidores domiciliarios como parte de la obra de Rehabilitación del Sistema de Agua Potable que se realiza en la ciudad de Tuxtepec.

Durante el encuentro, el funcionario estatal reconoció la preocupación del Presidente Municipal de Tuxtepec y de la sociedad por la obra de Rehabilitación en el Sector 1 del Sistema de Agua Potable que realiza el Gobierno Estatal, en la que se pretendía instalar medidores domiciliarios, siendo estos únicamente por requerimientos técnicos.

Dijo que ya se acordó con la Dirección de Planeación, la Dirección de Infraestructura y MAS Oaxaca (Programa de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento de Oaxaca), para que no haya medidores domiciliarios para darle certidumbre a la población de que no van a tener un cobro adicional, de que no pretenden el Gobierno del Estado ni el Gobierno Municipal dañar la economía de los usuarios, sino al contrario, se busca dar un buen servicio.

Apuntó que la gente de Tuxtepec puede estar tranquila porque no habrá medidores domiciliarios, sino medidores sectoriales que permitan identificar cuando haya fugas o problemas en la red de agua potable.

Al término de la reunión, el presidente municipal, Noé Ramírez Chávez, agradeció al Gobernador Alejandro Murat Hinojosa por la histórica inversión que está haciendo en Tuxtepec de cuarenta y nueve millones ochocientos setenta y cinco mil doscientos cincuenta y dos pesos, en la rehabilitación de la red de agua potable.

Así también reconoció al Director de la Comisión Estatal del Agua, Héctor Pablo Ramírez Puga, su disponibilidad por el acuerdo para que no se instalen medidores de agua en los domicilios de las familias que serán beneficiadas con esta magna obra.

Cabe mencionar que con esta obra que lleva a cabo el Gobierno del Estado, por gestión del Gobierno Municipal y en la que este participa como supervisor de los trabajos que se realizan, se están rehabilitando las líneas existentes de agua potable, retirando tuberías que ya dieron su tiempo de vida útil o que su material ya no es el adecuado para seguirlo usando y con esto, beneficiar directamente a las colonias Santa Clara, Centro, Lázaro Cárdenas, María Luisa y La Piragua, a las que se les asegurará el abastecimiento del vital líquido.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario