Gobierno de Tuxtepec, continúa Programa de Descacharrización

-Recolecta 6 toneladas de desechos en las comunidades de Paso Rincón, Amapa y Santa María Amapa

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- El Gobierno Municipal de Tuxtepec, a través de la Jefatura de Salud, continúa con su campaña de descacharrización para combatir el Dengue, Chikungunya y Zika, esta acción se llevó a cabo en días recientes en las comunidades de Paso Rincón, Amapa y Santa María Amapa.

El Jefe de Salud Municipal, Doctor Abel Jiménez Gómez, señaló que en la realización de esta acción de descacharrización, recolectaron un total de 6 toneladas de cacharros; mencionó que esta actividad es importante ya que el clima actual hace propensa la proliferación del mosco transmisor de esas enfermedades.

Indicó que el apoyo de los ciudadanos para la prevención del Dengue, Zika y Chikungunya es esencial a través de la descacharrización, por eso pide a habitantes de las comunidades y colonias que saquen sus cacharros el día en que las autoridades auxiliares agendaron y en el caso de la zona centro de la ciudad solamente en los horarios asignados para que “juntos mantengamos limpia la ciudad y evitemos que se generen criaderos de mosquitos en las calles”.

Jiménez Gómez, reiteró que este no solo es un trabajo, sino una forma de cuidar la salud de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, así como a sus propias familias; debemos limpiar los patios de las casas y cuidar que no haya utensilios, ollas viejas, llantas, latas o recipientes donde se pueda mantener el agua y que ello propicie la proliferación de los mosquitos, asentó.

