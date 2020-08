Comerciantes piden eliminación de ley que prohíbe venta de comida chatarra

-Entregaron 35 mil firmas al gobierno del estado para manifestar el rechazo de población y comerciantes a esta ley



Mario Romero/Luis Jerónimo



Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), entregaron en palacio de gobierno más de 35 mil firmas para manifestar su rechazo a la modificación al artículo 20 bis, que prohíbe la venta de alimentos con alto contenido calórico y bebidas endulzadas a menores de edad.



Los integrantes marcharon de la plaza de la danza al zócalo de la capital oaxaqueña, en donde realizaron un mitin y dieron a conocer su rechazo a esta reforma, pues señalan que los legisladores no siguieron los procedimientos adecuados, toda vez que no tomaron en cuenta a los empresarios que fabrican y distribuyen este tipo de productos.



Por su parte el Presidente de la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño, Servicios y Turismo de Oaxaca Salvador Carlos López López, comentó que le tomarán la palabra al gobernador del estado Alejandro Murat, de estar abierto al diálogo para tener un acercamiento con él y hablar sobre la reforma que aprobaron los legisladores.



Agregó que un día antes de la aprobación de dicha ley, tuvieron una reunión con los legisladores, a quienes les externaron sus puntos de vista e inconformidades sobre el tema, sin embargo este asunto ya estaba “planchado” para que se aprobara, siendo inútil dicha reunión, que solo sirvió para cumplir con los protocolos, misma que consideraron como una “tomada de pelo”.



Luego de dar su posicionamiento, se dirigieron a la entrada principal del palacio de gobierno, en donde una trabajadora salió a recibir las 35 mil firmas que recabaron de la población en general, como de empresarios, quienes están en contra de la ley que aprobaron los legisladores.



Cabe recordar que el pasado 5 de agosto con 31 votos a favor y el voto en contra de la bancada del PRI, el Congreso Del Estado aprobó la modificación al artículo 20 bis, a propuesta de la diputada Magaly López Domínguez y con el respaldo de la bancada de Morena y la Presidencia de la Junta de Coordinación Política, quienes argumentaron que la modificación es para combatir la obesidad, la diabetes y la mala alimentación que hay en la población infantil.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario