Causan estragos las lluvias en territorio Oaxaqueño

-En gran parte de la entidad se presentan deslaves, derrumbes, caídas de árboles e inundaciones.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Las constantes precipitaciones pluviales que se han registrado en el estado de Oaxaca han dejado ya varias comunidades incomunicadas, debido a los derrumbes, deslaves o desgajes, así como de la caída de árboles de gran tamaño obstruyendo el paso en carreteras.

Hasta el momento Protección Civil no ha reportado ninguna pérdida humana, sin embargo, ya se han contabilizado cuantiosos daños materiales, por las inundaciones en distintos puntos de la entidad por las crecientes de los ríos que han aumentado considerablemente, así como de la caída de árboles sobre vehículos y otros más que han volcado en las carreteras por los mismos deslaves.

Sin embargo, autoridades como: Protección Civil, Policía Vial Estatal y Policía Municipal y los elementos de la SEDENA ejecutando el Plan DN-III-E realizan labores para liberar las vías de comunicación y mantienen monitoreo en ríos, carreteras y comunidades, en donde también los diferentes municipios ya han establecido refugios temporales para los damnificados.

Las autoridades mantienen las recomendaciones a la población que vive cerca de las laderas de los ríos y en las zonas de riesgo por deslaves, a permanecer informado ante las paginas oficiales o medios locales en caso de necesitar apoyo en traslado a los albergues o de algún otro tipo.

Finalmente se destacan los puntos en los que se han presentado las mayores afectaciones con derrumbes en: Miahuatlán, Pochutla, Pluma Hidalgo, Xicotepec, Puerto Ángel, Cómala, San Miguel Suchixtepec, Candelaria, Chacalapa, Rio Grande, Santiago Choapan, Santa María Temaxcaltepec y Santiago Amoltepec e inundaciones en los Valles Centrales, Costa, Sierra y en la Cuenca del Papaloapan.

