Asciende a 175 el número de migrantes oaxaqueños fallecidos por COVID-19 en los Estados Unidos

-Hasta el 21 de agosto se tienen contabilizados un total de 2 mil 173 migrantes mexicanos que perdieron la vida en Estados Unidos a causa de esta pandemia

Comunicado

Tlalixtac de Cabrera, Oax. 25 de agosto de 2020.-El Gobierno del Estado, a través del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM), informa que al corte del 21 de agosto del presente, se tienen contabilizados un total de 175 migrantes oaxaqueños fallecidos por COVID-19 en los Estados Unidos.

La directora general del IOAM, Aída Ruiz García, señaló que estos datos estadísticos únicamente incluyen los casos reportados por las embajadas y consulados, es decir, aquellos en los que los familiares han solicitado asistencia consular.

Por tal motivo, dijo, están a espera de mayores datos por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para conocer con exactitud la comunidad de origen, así como generales de las y los oaxaqueños fallecidos por esta contingencia en la Unión Americana.

Puntualizó, por indicaciones del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el IOAM, habilitó el correo: [email protected] y el número 951 127 54 99 para brindar acompañamiento y asesoría jurídica a la comunidad migrante que lo requiera; para el caso de que alguna familia haya sufrido la irreparable pérdida de un ser querido, pueden comunicarse al correo: [email protected], o bien, al número telefónico 951 242 51 14.

Resaltó, el instituto a su cargo coadyuva únicamente como receptor, toda vez que, la Secretaría de Relaciones Exteriores, es la autoridad encargada de asignar a la funeraria y coordinar el traslado, por lo cual, no se encuentran facultados o autorizados para manipular los restos de ningún migrante.

Mencionó, en lo que va de este 2020, el IOAM ha logrado la gestión y repatriación de 159 oaxaqueños, 132 hombres y 27 mujeres; de los cuales, 31 han fallecido a causa del coronavirus, 28 hombres y tres mujeres. Nueve de la región Mixteca, ocho de Valles Centrales, cuatro provenientes de la Sierra Sur, tres de la Costa, cuatro del Istmo, y uno respectivamente tanto para Sierra Norte, Cañada y Cuenca del Papaloapan.

Finalmente, Ruiz García, invitó a las y los oaxaqueños para sumarse al reto 40 días por Oaxaca, para así evitar la propagación del virus Covid-19, “Si te cuidas tú, nos cuidamos todos”.

