Alrededor del 80% de las pruebas de covid que realizan en la región, son negativas

-A pesar de que los casos de covid bajan, piden no relajar las medidas

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El Jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 3 Moisés Montalvo Asprón, dijo que de los más de 200 casos que se reportaban en semanas anteriores, en lo que va de agosto se reportan como máximo 7 casos por día, lo que disminuyó considerablemente, y prueba de esto es que de alrededor del 80% de las pruebas que toman son negativas.

Agregó que anteriormente un 98 o 99% de las pruebas que realizaban y que eran enviadas al laboratorio estatal, resultaban positivas; sin embargo esas cifras se revirtieron, y lo que también se ve reflejado en que solo se tiene un 40% de ocupación hospitalaria, porcentaje mínimo a las semanas anteriores en donde se reportaba el 100%.

Dijo que contabilizan 14 hospitalizados de los cuales uno será dado de alta y los demás se seguirán recibiendo atención medica e informó además que las defunciones se siguen presentado y este miércoles se registró una, en las primera horas.

A pesar de que han bajado los casos de covid, señaló que no se deben de descuidar las medidas, ya que de realizar reuniones o actividades en donde se concentren muchas personas, los casos se verían reflejados en septiembre y octubre que se juntaría con la temporada invernal, y además de casos de covid, también se reportarían casos de influenza.

Así mismo, enfatizó que ya se están presentando casos en municipios en donde no había, como son Ayotzintepec, Jocotepec, San Juan Lalana y Santiago Yaveo, y podrían ser más los municipios si se relajan las medidas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario