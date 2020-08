Una vez más normalistas de la ENBIO toman ciudad administrativa en Oaxaca

-Continúan con su jornada de lucha para que los aspirantes a esta institución hagan el examen presencial

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Estudiantes de la Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca (ENBIO), se manifestaron una vez más en el complejo de Ciudad Administrativa, para ello bloquearon el carril lateral de la carretera 190 con el autobús que secuestraron para trasladarse a ese punto y realizar su movilización.

Debido a la toma de las instalaciones los trabajadores no pudieron ingresar, debido a que los normalistas se instalaron en los accesos del complejo, sin embargo algunos empleados pudieron entrar al pasar entre los barrotes de la barda perimetral, cabe mencionar que esta es la segunda ocasión en menos de una semana que los normalistas toman Ciudad Administrativa.

Los normalistas se han estado movilizando desde hace algunas semanas, ya que se oponían a que el examen de admisión fuera a distancia, en el caso particular de la ENBIO, señalan que el examen debe ser presencial, ya que se necesita que los aspirantes a la institución hablen alguna lengua materna.

Hasta el momento los normalistas no han dado a conocer cuál será su plan de acción y solo se limitaron a bloquear los accesos a ciudad administrativa, en días anteriores un grupo de estudiantes vandalizó las oficinas de la SEP rompiendo vidrios, haciendo pintas en las paredes y quemando llantas, hasta el momento no se ha detenido a ningún estudiante por estos hechos.

