Reportan otras 2 jóvenes más desaparecidas en la Cuenca; una es de Tuxtepec

-En la página de la DNOL aún hay 7 fichas de búsqueda de mujeres que desaparecieron en la Cuenca del Papaloapan

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca. – En las últimas horas la Unidad de Búsqueda de personas No Localizadas y Desaparecidas, (DNOL) emitió la ficha técnica de 2 jovencitas desaparecidas, una en Tuxtepec y otra más en el municipio de Chiltepec.

Las jóvenes desaparecidas son Alexandra Toral Díaz de 13 años, y quien desapareció este domingo 23 de agosto en el centro de Tuxtepec; vestía una blusa a cuadros de diferentes colores y un pantalón de mezclilla. Es de complexión robusta, estatura aproximada de 1.55 metros, tez morena clara, cara redonda, frente amplía, ojos pequeños y de color café claro.

La otra joven es Guadalupe de la Llave Borja de 14 años, quien desapareció el pasado 21 de agosto en la localidad de Leyes de Reforma en San José Chiltepec, y vestía una blusa color azul marino, con un pantalón azul marino.

Es de complexión robusta, estatura aproximada de 1.60 metros, tez morena clara, cara redonda, así como cabello largo de color negro.

Estas dos jóvenes se suman a Mónica Santiago Raymundo, quien desapreció el pasado 15 de julio, y más de un mes después la DNOL emitió la ficha de búsqueda, sin embargo, sigue sin aparecer; ella fue vista por última vez en la comunidad de Agua Fría Papaloapan.

Sin embargo, ellas no son las únicas que han desaparecido, aún en la página de la DNOL están las fichas de búsqueda de Fátima Moreno Palacios, que desapareció el 2 de marzo, así como la de Itzel González que desapreció el pasado 14 de abril, también está la de Casandra Ramírez Salomón quien fue vista por última vez el 6 de mayo.

Pero también se suman la de Ofelia Valor Narciso, quien trabajaba en Farmacias Similares, y fue vista por última vez el 9 de julio en la colonia Santa Clara; también está la ficha de otras mujeres más como son la de Marina del Toro López, quien desapreció el 5 de enero en la Colonia Ricardo Flores Magón perteneciente a Tuxtepec; de igual forma esta la ficha de Rosa Yamileth Ángeles y el de su hija Brianda Yamileth Vera Ángeles, que desaparecieron el pasado 18 de junio en el municipio de Loma Bonita.

A pesar de que no han aparecido, aún los familiares de estas féminas las siguen buscando y sin perder la esperanza de encontrarlas con vida.

Se suma a la lista de varias jóvenes que han sido reportadas como desaparecidas en Tuxtepec, entre ellas Itzel, Fátima y Casandra las últimas 3 jóvenes que hasta el momento siguen desaparecidas y que, aunque sus familiares no pierdes las esperanzas de encontrarlas con vida, la fiscalía general del estado de Oaxaca, las sigue buscando en fosas.

