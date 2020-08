Reporta PC inundaciones en zonas bajas y daños menores en Salina Cruz por lluvias

-Piden a la población no salir de casa a menos de que sea necesario y a los automovilistas que manejen con precaución

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Coordinación Municipal de Protección Civil y el cuerpo de bomberos de Salina Cruz, emitieron a la población las recomendaciones que se deben seguir debido al paso de la onda tropical número 30 y la interacción con una zona de baja presión en el Golfo de Tehuantepec.

El titular de protección civil Daniel Alegría Reyes, comentó que esta situación está provocando lluvias de moderadas a intensas, así como inundaciones en las zonas bajas del puerto de Salina Cruz y en colonias como la San Juan, Barrio Catalanas, Playa Brasil, Salinas del Marquéz, entre otras, además informó que las principales afectaciones que se han tenido es con postes eléctricos, en el sistema del drenaje, aclaró que al momento no se reportan daños graves.

Por esta situación informó que el Presidente Municipal Juan Carlos Atecas Altamirano, instruyó que todas las corporaciones deben estar en alerta para atender cualquier llamado de la ciudadanía, asimismo se pide a la población que si no tiene nada que hacer en la calle que se queden en sus casas.

A los automovilistas se les pide manejar con precaución, debido a que las carreteras y el pavimento están resbalosas y húmedas, también se pide no cruzar ríos o arroyos con corrientes de agua fuertes, pues el objetivo de las autoridades es la de salvaguardar la vida de la población.

Alegría Reyes informó que estas condiciones van a continuar durante los próximos días, debido a que se acerca la onda tropical 31 y cerca de ella la onda tropical 32, finalmente dijo que los meses de septiembre y octubre son en los que se registran las mayores lluvias en el municipio.

