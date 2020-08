Registra Jurisdicción Sanitaria, 15 casos de dengue en la Cuenca

-9 son con signos de alarma o no graves; llaman a la población a mantener limpios sus patios

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El responsable de enfermedades transmitidas por vector del área de epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria, Aldair Axel Cruz Cruz, señaló que hasta el momento se registran 15 casos de dengue en la región, la mayoría concentrados en Tuxtepec.

Explicó que de los 15 casos, hay 12 en Tuxtepec y de éstos 7 son con signos de alarma o graves, y 5 más no graves, todos confirmados por el laboratorio estatal.

Así mismo, 3 más están en el municipio de Loma Bonita de los cuales 2 están identificados como con signos graves y uno más no graves.

Sin embargo, puntualizó que en comparación con el año pasado, se tiene un repunte en los casos sospechosos, debido a que en el 2019 se tenían a esta semana epidemiológica 277 sospechosos, 128 más en este 2020.

Así mismo, señaló que tienen 405 casos como probables, mismos que por los síntomas se identifican así.

El Responsable del área de epidemiológica, aseguró además que siguen con las acciones para evitar criaderos de mosquitos durante esta temporada de lluvias, empezarán con acciones en algunas colonias como la Lázaro Cárdenas, la Santa Clara así como el Castillo y Jardines del Arroyo, asentamientos que en otros años han reportado casos.

Además hizo un llamado a las personas a seguir con todas las recomendaciones necesarias y mantener limpios sus patios, así mismo en caso de que alguien tenga un predio pidió que lo limpien y evitar que tenga maleza.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario