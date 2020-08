Por covid-19, fallece edil de San Bartolomé Quialana

-Suman 7 los presidentes que han fallecido a causa del virus

Óscar Rodríguez / Oaxaca

En Oaxaca el presidente municipal de San Bartolomé Quialana, Victorino Gómez Martínez, falleció por complicaciones al contagiarse de Covid-19, así lo confirmó la Secretaria de Salud.

Con el deceso, suman 7 presidentes quienes han perdido la batalla contra la nueva enfermedad.

El munícipe, logró ser trasladado de urgencia por sus familiares a la unidad hospitalaria, donde dejó de existir por complicaciones, ya que también padecía de una enfermedad crónico degenerativa.

El primer presidente municipal que murió a consecuencia de contagios por Covid-19, se reportó en el mes de mayo se trató de presidente municipal de Reyes Etla, Javier Santiago Ruiz, después se dio a conocer el deceso de Florencio San Germán, edil de San Baltazar Chichicapam y más tarde se registró la muerte del presidente municipal de Tamazulápam del Espíritu Santo, Oaxaca Artemio Ortíz Ricardez, así como también ocurrió el deceso del alcalde de San Juan Bautista Tuxtepec, Fernando Bautista Dávila.

La semana pasada se reportó la muerte del munícipe de Matías Romero Alfredo Juárez y el fin de semana el deceso del alcalde de San Pedro Jocotepec, Pedro Escarcega García.

Al conocer de su muerte, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, ofreció sus condolencias a la familia y lamentó la muerte.

Otros alcaldes que contrajeron coronavirus son el presidente municipal de Salina Cruz, Juan Carlos Atecas, así como el presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Dante Montaño, y de Huautla de Jimenez, Oscar Peralta, pero estos ya fueron dados de alta.

Mientras que en el gobierno estatal se han reportado 6 contagios entre hombres del gabinete del gobernador Murat, que afortunadamente se han recuperado.

La secretaria de Salud de Oaxaca, dio a conocer que la zona de mayor contagio por la pandemia del Covid-19 están en la región del Istmo de Tehuantepec, la Cuenca del Papaloapan, y la ciudad de Oaxaca y su área conurbada.

Por ello, se han desplegado brigadas médicas para identificar casos en colonias y barrios, y se aplican pruebas rápidas, además de que se sanitizan espacios públicos y áreas comunes.

