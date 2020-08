Lluvias provocan derrumbes en varias carreteras de Oaxaca

-También se monitorea el nivel de ríos en la región del istmo de Tehuantepec

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca. – Las lluvias que se han presentado en las últimas horas en gran parte de la entidad, han provocado diversos derrumbes en varias carreteras en las ocho regiones, por ello las autoridades de protección civil está atendiendo las afectaciones que está provocando la onda tropical 30.

En la carretera Huajuapan-Juxtlahuaca a la altura del paraje conocido como “El espinazo”, se reportó un derrumbe, quedando habilitado un solo carril a la circulación vehicular, otro derrumbe se presentó en la carretera San Dionicio-Totolapan en el tramo del kilómetro 63 al 77, a partir del kilómetro 69 se encuentran piedras muy grandes que obstruyen la carretera.

También se reportan grandes derrumbes en la carretera Oaxaca-Puerto Escondido a la altura de la comunidad de “Los limones” esto entre los kilómetros 124 y 130, por estos derrumbes se recomienda a los automovilistas que manejen con preocupación y que manejen principalmente de día.

Además, la Coordinación Estatal de Protección Civil mantiene el monitoreo de ríos en la región del istmo de Tehuantepec, debido a que en las últimas horas han incrementado sus niveles de manera considerable, provocado por las lluvias que se han registrado en la zona durante las últimas horas.

Asimismo, informaron que, en el municipio de El espinal, las lluvias con viento provocaron la caída de tres árboles, motivo por el cual la coordinación municipal de protección civil realiza los trabajos correspondientes para retirarlos.



