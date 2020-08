Instalará Gobierno de Tuxtepec parcelas demostrativas de maíz mejorado

-El campo, fundamental para la producción de alimentos: Iván Alí Elías

Comunicado

Tuxtepec, Oax.- El campo es fundamental para la producción de alimentos, un campo productivo es necesario para crear empleos y generar ingresos para miles de familias tuxtepecanas que viven en el medio rural, afirmó Iván Alí Elías Domínguez, tras la reunión que sostuvieron 12 directores de Desarrollo Rural de la Cuenca del Papaloapan, que proyectan el establecimiento de parcelas demostrativas de maíz, con el apoyo del INIFAP Catastra.

El Director de Desarrollo Social del Gobierno de Tuxtepec que preside Noé Ramírez Chávez, afirmó que en este gobierno siempre han trabajado para impulsar la producción del campo a través de apoyos, capacitación y asistencia técnica que permitan el desarrollo de capacidades de los hombres y mujeres dedicados a las actividades agropecuarias, principalmente a la producción de alimentos para satisfacer las necesidades familiares y acceder a mayores proyectos.

Dijo que a esta reunión asistieron 12 directores de Desarrollo rural de la Cuenca del Papaloapan y contaron con la presencia de Francisco Javier Ugalde, en representación del INIFAP Catastra, así como de Jesús Caña Morales, Jefe del Distrito 01 de la SADER, para dialogar y capacitar sobre el tema del establecimiento de parcelas demostrativas de maíz, proyecto que pondrán en marcha y el INIFAP Catastra aportará semilla mejorada de maíz en 3 variedades.

Iván Allí Elías Domínguez, aseguró que estos materiales genéticos serán evaluados en cada una de las parcelas y se observará su comportamiento; expuso que con esto se pretende dotar a los productores de semillas mejoradas que se adapten a las condiciones climatológicas de la zona.

Iván Allí Elías Domínguez apuntó que de igual manera seguirán en constante capacitación, con la finalidad de transferir conocimientos y materiales a los productores tuxtepecanos.

Cabe mencionar que una vez establecidas las parcelas se harán “días de campo” e intercambio de experiencias con los productores del municipio, a fin de que estos también tengan los conocimientos que se requieren para mejorar el cultivo de este híbrido.

