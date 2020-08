Fiscalía General ejecuta 5 cateos simultáneos en el Istmo; asegura armas, droga, dinero en efectivo y detiene a tres personas

-Con el apoyo de la Guardia Nacional, la Fiscalía General, a través de la Agencia Estatal de Investigaciones, cumplimenta cinco órdenes de cateo en Ciudad Ixtepec y Santiago Laollaga.

Oaxaca de Juárez, Oax., 25 de agosto de 2020.- En el combate frontal e ininterrumpido contra la criminalidad, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) cumplimentó la madrugada de este martes cinco cateos simultáneos en domicilios particulares ubicados en los municipios de Ciudad Ixtepec y Santiago Laollaga, región del Istmo de Tehuantepec, logrando asegurar armas, droga, dinero en efectivo y detener a tres personas, dos de ellas mujeres.

Los cateos fueron coordinados y ejecutados por la Fiscalía General, contando con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional, dando cumplimiento a la orden de cateo asentada en el cuadernillo de antecedentes 23/2020.

Los cateos se efectuaron en un domicilio particular ubicado en la colonia Tito Enríquez, Ciudad Ixtepec, lugar donde Agentes Estatales de Investigación aseguraron bolsitas sintéticas con contenido de droga denominada cristal, además de lograr la detención de la mujer identificada como M. A. G.

Posteriormente, se cumplimentó otra orden de cateo en un domicilio situado en inmediaciones de la colonia Benito Juárez, Santiago Laollaga, logrando asegurar diferentes envoltorios de hierba seca con características de marihuana.

Además, se aseguró una escopeta, cartuchos de diferentes calibres, uniformes de seguridad apócrifos, dinero en efectivo, una báscula y una motocicleta.

Asimismo, se logró la detención de una mujer identificada como A. M. V. y del masculino M. M. L., quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General, junto con los objetos asegurados.

La Fiscalía General reitera su compromiso de llevar ante la justicia a quien o quienes cometan delitos que atenten contra la paz social.

