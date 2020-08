Dictan DDHPO medidas cautelares a favor de víctima de ataque y líderes del FPR

– Luego del ataque armado reportado en la zona conurbada ciudad de Oaxaca al interior de una taquería.

Óscar Rodríguez/ Oaxaca

En Oaxaca la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició un expediente de queja y dictó medidas cautelares a favor de la familia del líder regional del Frente Popular Revolucionario (FPR) Tomas Martínez Pinacho luego del ataque reportado en la zona conurbada ciudad de Oaxaca, en el interior de una taquería por un grupo de desconocidos.

El ombudsman estatal Bernardo Rodríguez Alamilla, condenó enérgicamente el homicidio y aclaró que las medias de apremio y protección se dictaron tanto a favor de los familiares de la víctima como a los líderes de la agrupación social Frente Popular Revolucionario (FPR) que podrían encontrarse en riesgo, más aún cuando los hechos de violencia se cometieron luego de que participaron en una movilización social en la ciudad de Oaxaca

Por ello el titular de la DDHPO solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) la adopción de una medida cautelar o precautoria que permita brindar seguridad a familiares de las víctimas y a dirigentes de la agrupación, así como el ejercicio de su derecho de manifestación y libertad de expresión.

Rodríguez Alamilla pidió a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJO) informe respecto al número de carpeta iniciada por el fallecimiento Tomás Martínez Pinacho, y las lesiones causadas al ciudadano Reginaldo García, así como las diligencias practicadas en estos hechos.

En términos del artículo 137 del Código Nacional de Procedimiento Penales, la Defensoría de los Derechos Humanos requirió a la Fiscalía la adopción de medidas de protección idóneas tendientes a garantizar la integridad de las víctimas del delito.

Así también, se pidió a los Servicios de Salud de Oaxaca brindar la atención médica especializada que requiera el ciudadano Reginaldo García, con el objeto de garantizar su derecho a la salud.

El presidente de la DDHPO Bernardo Rodríguez Alamilla reiteró que la libre manifestación de las ideas es un derecho constitucional que debe ser respetado y garantizado por el Estado, debido a que esto es parte fundamental de la democracia.

Sostuvo que se mantendrá vigilante del desarrollo de las investigaciones que lleven a garantizar el acceso a la justicia para la víctima de homicidio y de la persona que resultó herida en el ataque, así como para sus familias y los miembros del FPR. Mientras tanto los líderes de la organización y sus activistas continúan realizando la toma de calles y carreteras, además de oficinas públicas estatales y federales para exigir atención a sus reclamos de obras y recursos para proyectos productivos, a la par de reclamar el esclarecimiento de varios asesinatos perpetrados en contra de integrantes de su agrupación.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario