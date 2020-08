Dejan 6 cadáveres a la orilla de la carretera Coatzacoalcos, Veracruz

-Entre los cuerpos había 5 hombres y una mujer, los cuales estaban maniatados y con visibles huellas de tortura.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca. – La mañana de este martes fueron hallados 6 cuerpos sin vida, a las orillas de la carretera federal Villa Hermosa – Coatzacoalcos perteneciente al estado de Veracruz, a la altura del puente de Tonalá, las autoridades fueron alertadas por pobladores de la misma zona quienes descubrieron el macabro hallazgo.

Elementos de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, fueron los que tomaron conocimiento del hecho y quienes montaron el acordonamiento, mientras daban arribo los agentes de investigación para realizar el levantamiento de los cuerpos, así como de las primeras pesquisas periciales.

Los cuerpos de 5 hombres y una mujer fueron trasladados por los Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, hasta la instalación del Servicio Médico Forense de dicha dependencia en donde se iniciará la averiguación previa al homicidio y determinar la casusa de muerte por la necropsia de ley correspondiente.

