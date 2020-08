Confirma Fiscalía a familiares, que cuerpo de Casandra es uno de los que estaban en la fosa

-Aun falta conocer los resultados de los otros restos óseos que había en el lugar.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras más de 3 meses de estar reportada como desaparecida, los familiares de Casandra Ramírez Salomón dieron a conocer que según los análisis de ADN que realizó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, uno de los cuerpos encontrados pertenece a esta joven que desapareció el pasado 6 mayo.

Los familiares argumentaron que las pruebas que hicieron, confirman en un 90% que sí es Casandra, una de las víctimas de la fosa, y por lo tanto para confirmarlo al 100% se le hicieron pruebas a sus hijas y hermana, y tener un 100% de confiabilidad

Fue el 6 de mayo que se le vio por última vez cuando iba a buscar trabajo, la citaron en una tienda ubicada en el Fraccionamiento Hacienda Real, y aunque su familia tenía la esperanza de encontrarla con vida, este martes la Fiscalía confirmó a los familiares que el cuerpo de Casandra, era uno de los que estaban en la fosa encontrada en los límites de la comunidad de Zacate Colorado y Los Álamos.

Tras la desaparición de Casandra, el pasado 11 de junio, la Fiscalía detuvo a un presunto responsable de la desaparición de Casandra, quien informó de la fosa, misma que fue localizada un día después y en donde se encontró un cuerpo y restos óseos, sin embargo las autoridades detallaron que serían alrededor de 3 meses, los que se tardaría para conocer los resultados.

Y este martes, a decir de los familiares, el cuerpo de Casandra, sí fue encontrado en la fosa, sin embargo aún falta saber sí también en esa fosa están los cuerpos de Fátima y de Itzel, las otras dos jóvenes que desaparecieron en fechas anteriores.

