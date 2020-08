Con diversas acciones, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso de trabajar y apoyar a mujeres y hombres emprendedores: IMM

Oaxaca, Oaxaca.- Para fortalecer a las micro y medianas empresas ante la contingencia de COVID-19, el gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, implementó diversas acciones para la reactivación de la economía local y la conservación de empleos en la entidad.

Una de estas acciones, es la asignación de créditos a través de BanOaxaca, por tal motivo, Ivette Morán de Murat, presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca, en compañía de Igmar Medina Matus, titular de BanOaxaca, entregaron diversos créditos a mujeres emprendedoras.

“Con estas acciones, el gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, refrenda su compromiso con la sociedad oaxaqueña, entregando créditos para aminorar la crisis económica que hoy enfrentan las y los empresarios oaxaqueños, así como sus trabajadores. Tal es el caso de Doña Liliana Aida López Velásquez, quien por su edad y condición de salud, las instituciones bancarias le decían que no era candidata para adquirir un crédito, pero hoy, gracias al trabajo en conjunto, recibe este apoyo”, señaló Ivette Morán de Murat.

Liliana Aida López Velásquez, creadora y propietaria de la marca “Rancho la Santísima Trinidad” expendedora de quesillo, queso y derivados lácteos, agradeció el apoyo al Gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa y su esposa, Ivette Morán de Murat, ya que dijo “Soy una mujer emprendedora, acabé de tocar la campana, lo que significa que vencí al cáncer, las instituciones bancarias me mencionaban que por esta razón no era candidata a un crédito. Gracias al apoyo de Igmar Matus, de su equipo y del Gobernador y su esposa, hoy soy beneficiaria a un crédito de BanOaxaca, el cual servirá para seguir dándole empleo a 12 mujeres, quienes son madres solteras y las encargadas de llevar el sustento a sus casas”, enfatizó.

Alba Lizzet Ricardez Jiménez, empresaria oaxaqueña, también fue beneficiaria a este programa, agradeció a Ivette Morán de Murat su apoyo, ya que dijo: “la danza es hoy una de las grandes expresiones artísticas y, a través del Instituto de Danza Cascanueces, niñas y niños de la capital oaxaqueña tienen un espacio digno para seguir aprendiendo, ayudándolos a contrarrestar el estrés y demás problemas que se suscitan a raíz de esta pandemia”.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de Oaxaca y el Sistema DIF Oaxaca, refrendan su compromiso de trabajar en beneficio de las familias oaxaqueñas.

