Con Buen Fin, comerciantes de Tuxtepec esperan reactivar ventas

-Ya no serán 4 días si no una semana, las que van a vender sus productos



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente de la CANACO en Tuxtepec, Jorge Osorio, dijo que sí habrá Buen Fin del 13 al 16 de noviembre del 2020, y con el cual se busca reactivar la economía de los comerciantes Tuxtepecanos, ya que desde el inicio de la pandemia se han visto afectados.



Agregó que en esta ocasión el Buen Fin será por una semana, y ellos como cámara local van a impulsar algunas estrategias que ayuden a mejorar las ventas, alguna de éstas es la venta de domicilio con terminal de tarjetas, pero también más adelante los comerciantes van a dar a conocer más medidas que impulsen al ciudadano a comprar en los diversos establecimientos.



Y aunque no se espera que haya descuentos como el año pasado, sí habrá promociones atractivas que ayudarán a que los comerciantes de Tuxtepec tengan ingresos, los cuales dejaron de percibir por el cierre de sus establecimientos en meses anteriores.



El Buen Fin entre los comerciante se hará con todas las medidas que ya se vienen implementando, con la finalidad e garantizar la salud de los clientes y del personal de los diversos negocios.



En este programa participarán alrededor de 3 mil 500 negocios de Tuxtepec, que es el número de locales que hay, aunque no todos estén adheridos a la canaco.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario