Ante altos índices de violencia de géneros instalan en Valle un CDM en apoyos a las víctimas

-Señalan que tan solo en este año en Valle Nacional se han denunciado 53 casos de violencia física, 7 de violencia sexual y 6 de abuso sexual.

Alex Morales

Sin duda Valle Nacional es el municipio con más índice en violencia de género que ha registrado en los últimos años, al ser uno de los 40 municipios con más alertas de género y es por eso que a través de instancias Gubernamentales, instalaron un centro de Desarrollo para las mujeres (CDM) en apoyo a todas mujeres que han sido víctimas de violencia intrafamiliar en esta región así lo dio a conocer Yesica Bautista asesora Jurídica de esta instancia.

Y es que comentó que la estadística en este municipio ha sido alarmante, pues indicó que tan solo en lo que va del año se han registrado 53 denuncias de violencia física, 7 casos de violencia sexual y abuso sexual han registrado 6 casos por lo que aseguró que esto ha preocupado al Gobierno del Estado por lo que instruyó a través de al Titular Ana Vásquez Colmenares para que tomara cartas en el asunto y erradicar esta violencia que denigran a las mujeres.

Señaló que a través de esta instancia se le está brindando Asesoría Jurídica y Psicológico y trabajo social a las víctimas y de esta manera brindarle seguridad económica a estas personas a través de mujeres especialistas que estarán a cargo de la atención de las personas que presenten su denuncia en este municipio.

Así mismo lamentó la sumisión que viven las mujeres Vallenses y que ven como normal los actos de violencia hacia su persona desconociendo que se trata de un delito que puede atentar contra su vida o patrimonio por lo que dijo que es necesario invitarlas a la cultura de la denuncia para no seguir siendo víctima de todo tipo de violencia solo por tener condescendencia y comentó que es el trabajo que estarán ofreciendo dentro de la CDM para que este delito vaya disminuyendo en Valle Nacional y en otros municipios Oaxaqueños.

De esta manera invitó a las mujeres acercarse a esta oficina y pedir información del significado de la violencia de género, así también invito a todas esas mujeres a no quedarse calladas y denunciar este tipo de violencia que se ha vuelto muy común en familias disfuncionales y en zonas marginadas, por lo que detalló que deben de valorarse como persona y exigir ser respetadas como seres humanos.

