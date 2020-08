Zoom sufre fallas a escala mundial

-Una aplicación utilizada en esta nueva normalidad, para evitar las reuniones presenciales y llevar a cabo videoconferencias, sufrió una sobrecarga en sus servidores.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – La popular aplicación que es utilizada ahora con la nueva normalidad, en el servicio de video llamadas o videoconferencias ZOOM, presentó esta mañana fallas a nivel mundial, en donde usuarios de distintas partes, reportaban diversas fallas como; audio entre cortado lag en video, fallas al iniciar sesión, rechazo en compra de cuentas de pago y problemas de conexión.

La empresa informó a través de su cuenta de twitter sobre los mantenimientos que se generaban para reestablecer el servicio.

“¡Gracias por esperar! Estamos implementando una solución ahora. Se debe restaurar el servicio para algunos usuarios y continuaremos completando la solución para los usuarios que aún se vean afectados. Lamentamos la interrupción”

De la misma manera, indicaron el restablecimiento de la aplicación.

“¡Gracias por su paciencia! El servicio de reuniones y seminarios web se ha restaurado para la mayoría de los usuarios”, informó la empresa en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, mencionó que algunos usuarios aún pueden presentar algunos inconvenientes al tratar de registrarse, obtener cuentas de pago, actualizar o administrar el servicio, mismo que es utilizado por algunas escuelas primarias del sector privado y público, como también para las pequeñas y grandes empresas.

