Urvan de pasajeros choca y deja chofer prensado y 2 lesionados en Pinotepa

-Una Brigada de Rescate tuvo que intervenir para lograr liberar al conductor

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Este lunes se registró un fuerte accidente alrededor de las 07:15 am, sobre el boulevard de Las Naciones en Pinotepa Nacional, en el cual se vio involucrada una camioneta tipo urvan del servicio de transporte de pasajeros, marcada con el económico 884 de la ruta Aeropuerto – Vacacional, dejando como saldo tres personas lesionadas; entre ellas el conductor al quedar prensado dentro de su unidad.

Elementos de Protección Civil y paramédicos de la Cruz Roja, acudieron al lugar de los hechos a la altura de la colonia La Poza, cerca de La Isla, en donde procedieron a liberar al chofer que se encontraba prensado entre el asiento y el volante, por lo que se tuvieron que intervenir rescatistas y ocupar diversas herramientas para lograr sacarlo y atenderlo.

Otras dos personas que iban como pasajeros en la parte trasera de la unidad, resultaron con lesiones moderadas, entre golpes y rasguños en el cuerpo y fueron trasladados junto con el conductor hacia el Hospital General El Quemado para su atención médica.

Autoridades indican que dentro de las primeras investigaciones, el conductor habría perdido el control de su unidad lo que provocaría el impacto contra la base de concreto de un poste de luz sobre el boulevard.

