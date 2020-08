Sección 22 presenta calendario alternativo; iniciarán el ciclo escolar el siete de septiembre

-Señalan que su calendario contempla 198 días laborales, más que el calendario de la SEP, también respetarán fechas históricas



Jorge Acevedo



Tuxtepec, Oaxaca.- La Sección 22 del Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), dio a conocer su calendario alternativo para el ciclo escolar 2020-2021 para el estado de Oaxaca, el cual iniciará el próximo siete de septiembre, así lo dio a conocer el Secretario General de la gremial Eloy López Hernández en conferencia de prensa virtual.



La dirigencia magisterial comentó que su calendario alternativo contempla 198 días laborales, más que el emitido por la SEP, además se respetan las fechas históricas, de acuerdo al calendario elaborado por el magisterio oaxaqueño, se contempla el 14 de junio como días de suspensión, para recordar el desalojo fallido por parte de las autoridades en Asunción Nochixtlán.



El calendario dado a conocer por la sección 22 marca el inicio del ciclo escolar el siete de septiembre y finaliza el 13 de julio, las vacaciones de fin de año serán del 21 de diciembre al seis de enero, las de semana santa del 29 de marzo al 9 de abril, otra fecha importante para el magisterio que viene marcado es el 2 de octubre, día que se recuerda a las víctimas de la plaza de las tres culturas de Tlatelolco.



Por su parte el Secretario General de la Sección 22 Eloy López Hernández comentó que el haber decidido iniciar el ciclo escolar el 7 de septiembre, se debe a un proceso que está dentro de los tiempos y a un análisis que se hizo a nivel estatal, por ello la estrategia a seguir la denominaron: “proceso de acompañamiento formativo a los estudiantes desde la perspectiva del PTEO”.



Agregó que alrededor del sesenta por ciento de la población en el estado de Oaxaca no tiene con un equipo o no saben hacer uso de ellos, asimismo dijo que esta situación se presenta en mayor medida en las comunidades marginadas, por ello dijo que la sección se ha manifestado en contra de la estrategia que ha implementado el gobierno federal, estrategia que consideran discriminatoria, debido a estas circunstancias.



Para lograr elaborar este calendario alterno y la estrategia a seguir en este nuevo ciclo escolar, la sección 22 llevó a cabo el 10 y 11 de agosto la conformación del comité ejecutivo seccional y del 12 al 21 de agosto una jornada organizativa y formativa en todos los niveles educativos, para que en esta semana se informe de la situación a la base trabajadora y éstos a su vez del 31 de agosto al 4 de septiembre establezcan la ruta organizada con autoridades municipales, comunales y padres de familia, para el inicio del ciclo escolar el 7 de septiembre.

