Organizaciones sociales desquician la capital; a pesar de contingencia

-Aseguraron que tomaron todas las medidas sanitarias para poder movilizarse

Tuxtepec, Oaxaca.- Este lunes, para no perder la costumbre integrantes de varias organizaciones entre éstas del Frente Popular Revolucionario (FPR), CCCP y otras más, se movilizaron en la capital del estado, primero se concentraron en el crucero del aeropuerto, donde bloquearon y después realizaron una marcha.

Antes de iniciar la marcha, los líderes de la organización dieron una conferencia para exigir apoyos, ya que desde el pasado 2 de junio solicitaron al gobierno estatal que apoyara a los pueblos, y no únicamente se enfocara en apoyos al sector comercial.

Entre sus demandas exigen justicia para los compañeros asesinados, la construcción de clínicas en las comunidades, personal y equipo médico; subsidios económicos y alimenticios para los transportistas desempleados, rescate al campo en insumos agrícolas, alto a los proyectos que afecten a las comunidades.

Entre los manifestantes se encontraban personas de la tercera edad, que son parte de los grupos vulnerables y que deben de permanecer en casa, sin embargo ante esto, señalaron que estaban tomando todas las medidas para evitar contagios, además de que quien se haya contagiado de covid, no podía participar en estas acciones que emprendieron este lunes.

Además de que repartieron el gel, cubrebocas y se les tomo la temperatura, además de que sanitizaron los vehículos en donde transportaban a los compañeros a sus diversas comunidades, y que esto provocó que no estén todos, si no haya representaciones de las organizaciones.

