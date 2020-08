Organizaciones Defensoras del Territorio anuncian movilizaciones

-Denuncian que Jorge Toledo Luis no ha cumplido con su labor de intermediario entre la asamblea y el gobernador



Luis Jerónimo



Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes de la Asamblea de Pueblos en Defensa del Territorio, anunciaron este lunes que llevarán a cabo una jornada de movilizaciones a nivel regional, estatal y nacional, debido a que no han tenido respuesta a sus demandas por parte de las autoridades, principalmente en materia de impartición y procuración de justicia.



Las manifestantes piden entablar una mesa de diálogo con el gobernador Alejandro Murat, para plantearle de manera directa sus demandas, pues no quieren a nadie de intermediario, pues denunciaron que Jorge Toledo Luis fue designado como enlace entre el gobierno y las organizaciones, sin embargo ante la falta de compromiso del funcionario, piden tener trato directo con el mandatario oaxaqueño.



Comentaron que en algunas ocasiones han tenido pláticas con el gobernador, logrando llegar a algunos acuerdos, mismos que no se han cumplido, en cuanto al tema de impartición de justicia, comentaron que el Fiscal General de Oaxaca Rubén Vasconcelos Méndez, se comprometió a atender las demandas en la materia en las ocho regiones de la entidad.



Asimismo comentaron que se comprometió a emitir órdenes de aprehensión en contra de los autores materiales e intelectuales del asesinato de Catarino Torres Pereda, fundador del Comité de Defensa Ciudadana (CODECI), además piden justicia por los casos de Adrian Carmona, Israel y Eligio Ramos, integrantes del Consejo de Comunidades Indígenas de la Sierra Sur.



Pese a anunciar que realizarán acciones, mencionaron que aún no tienen una fecha para llevarlas a cabo y explicaron que esa decisión la tomarán los integrantes de la asamblea, quienes constantemente están en comunicación.



