Integrantes de LUBIZHA se manifiestan en la capital del Estado

-Exigen atención por parte del Gobierno Estatal, y en caso de no ser atendidos, se estarán movilizando al crucero de fonapas

Oaxaca, Oaxaca.- Coordinadores del Movimiento LUBIZHA, se manifiestan este lunes, en el atrio de la iglesia de San Agustín en la capital del Estado, en espera de que autoridades del gobierno Estatal atiendan sus demandas.

Demandan principalmente, que avance el esclarecimiento del asesinato del profesor Arturo Pimentel Salas, quien fuera dirigente de esta organización, y a 7 años de su muerte no han avanzado las investigaciones, así como también mencionan que es una protesta para dar a conocer a la opinión pública de Oaxaca y a los diferentes niveles de gobierno, que no quieren más asesinatos de líderes sociales, así lo dio a conocer Manuel Antonio López Pacheco, coordinador Estatal del Movimiento LUBIZHA.

López Pacheco, mencionó que habían convocado para una marcha estatal representativa en el marco del séptimo aniversario luctuoso del asesinato de Arturo Pimentel Salas, sin embargo debido a la contingencia solo decidieron ir en representación de la organización coordinadores de las comunidades en las que tienen presencia y dar un posicionamiento que es lo que están haciendo el día de hoy, y están en la espera de que haya un acercamiento por parte de las autoridades del gobierno del Estado para plantear sus demandas.

“Estamos en contra de que se trate de acallar la protesta social por esta medida y que vamos a seguir organizándonos, seguir luchando para conseguir mejores oportunidades de vida en nuestras comunidades”

Cabe mencionar, que el occiso y exdirigente de esta organización, Arturo Pimentel Salas, iba saliendo de su domicilio y se dirigía hacia una reunión con dependencias de gobierno cuando fue ejecutado por dos sicarios.

Finalmente, el coordinador dijo que permanecerán hasta tener diálogo con integrantes del gobierno del Estado, y en caso de recibir respuesta omisa, se estarían movilizando al crucero de fonapas, sin embargo así como ellos muestran una madurez esperan lo mismo por parte de las autoridades Estatales.

