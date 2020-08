Inaugura López Obrador ciclo escolar 2020-2021

-La SEP informó que este día iniciaron sus clases a distancia más de 30 millones de estudiantes

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, inauguró el ciclo escolar 2020-2021, mismo que será a distancia y virtual debido a la pandemia por la que está atravesando el país, mencionó que el programa de estudios que diseñó la Secretaría de Educación Pública es totalmente válido y que cuando las condiciones lo permitan, las clases serán en las aulas.

El mandatario nacional agradeció el apoyo de los padres de famila, quienes harán el acompañamiento presencial de las clases con los alumnos, a los maestros les agradeció el respaldo hacia este nuevo modelo educativo y al asesoramiento que estarán dando a padres de familia y alumnos, para la comprensión de las clases que se impartirán.

Asimismo agradeció a las televisoras y medios de comunicación que están participando con la transmisión de las clases, este programa se logró gracias a la coordinación entre el sector público, privado y social, pues todos han sumado esfuerzos en beneficio de la educación.

Por su parte el titular de la SEP Esteban Moctezuma Barragán, informó que en este ciclo escolar están inscritos más de 30 millones de estudiantes distribuidos de la siguiente manera: 5 millones en nivel preescolar, 14 millones en primaria, 6.5 millones en secundaria y 5 millones en el nivel medio superior.

Además dijo que el ciclo escolar que inicia este 24 de agosto finalizará el 9 de julio de 2021, también agradeció el apoyo de todos los involucrados para que el inicio del ciclo escolar se diera sin ningún contratiempo.

