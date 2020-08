Familiares de víctimas de masacre en Huazantlán piden intervención de Corte Interamericana de los Derechos Humanos

-Mencionan que a más de dos meses de los hechos no han tenido respuesta a sus demandas

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Familiares de las víctimas de Huazantlán del Río, piden la intervención de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, para que investiguen los hechos violentos que se presentaron el pasado 21 de junio, en el que varias personas fueron asesinadas y otras más calcinadas.

También piden la intervención de un grupo multidisciplinario, tal y como sucedió en el caso de los normalistas de Ayotzinapa, también piden que se transparente la investigación realizada por la Fiscalía General de la República y por la FGEO, así como garantizar la seguridad de los familiares, ante la posibilidad de que sufran algún intento de agresión.

Otra de las peticiones es que se permita el acceso vía terrestre, aérea y marítima a la comunidad sin la presencia de los presuntos responsables y subordinados de Anabel López Sánchez, a quien señalan de ser una de las autores de los hechos violentos, asimismo piden que se descarten a involucrados que lo único que hacen es confundir a la opinión pública y la procuración de justicia, como el caso de organizaciones pseudo feministas y de agencias y colonias.

Además piden que se garantice el auxilio a las víctimas reales, para que tengan acceso a la salud, alimentación y a la reparación del daño, pues algunos de ellos presentan alguna discapacidad y que siguen sufriendo de algún tipo de violencia, también piden que se haga justicia inmediata para los ofendidos y víctimas de los hechos violentos.

El comité de víctimas y sobrevivientes han realizado diversas acciones para pedir a las autoridades que se haga justicia, incluso tuvieron un acercamiento con el Presidente López Obrador, sin embargo no han tenido respuesta, este posicionamiento lo hicieron en el marco de la jornada de lucha que inició este lunes el Frente Popular Revolucionario y otras organizaciones.

Cabe recordar que el pasado 21 de junio un grupo de personas agredió a ciudadanos que mantenían la toma de las instalaciones de la agencia de Huazantlan de Río, San Mateo del Mar, en este hecho violento se registraron 15 personas muertas, algunas de ellas las encontraron calcinadas, además de que a los familiares no les permiten el acceso a la comunidad.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario