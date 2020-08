En Tuxtepec, ICAPET impartirá cursos en línea

-Por el momento estarán priorizando los cursos teóricos, pero no descartan que más adelante sigan con los cursos como repostería



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- El Director del ICAPET en Tuxtepec Carlos Alberto Vera Vargas, señaló que la contingencia los afectó bastante ya que dejaron de realizar los cursos, y aunque siguieron con cursos en facebook, en próximos días empezarán con los cursos por plantel y las cuales dirigidos a quienes lo soliciten.



Explicó que muchos de los que tomaban los cursos eran personas de la tercera edad, por lo que tuvieron que suspender los cursos presenciales, sin embargo ya está la instrucción de hacerlos a quienes se los soliciten.



Agregó que en el estado se está dando prioridad a cursos teóricos, como son word, Excel, otros más de redes sociales , sin embargo no descartan que más adelante empiecen a impartir cursos como repostería que era uno de los más solicitados en el municipio, todo depende también de la demanda que se tenga ya que son más de 400 los que existen en el catalogo y aunque algunos no será difícil que se impartan en línea, buscarán las estrategias para realizarlos.



Aseguró que ya tienen algunos preparados como son uno de marketing, otro más de work y los cuales serán por instructores de la zona, lo que dejará una derrama económica.



La meta que se tenía para este 2020 era de realizar 285 sin embargo como empezaron en el mes de febrero solo lograron realizar entre 20 y 24, sin embargo estarán con los cursos en línea, mientras no haya condiciones para los cursos de manera presencial.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario