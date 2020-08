En Loma Bonita, la S- 59 se apoya de televisión y tecnología para este regreso a clases

-El supervisor aseguró que hubo buena respuesta de los padres de familia en este regreso a clases



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- El Supervisor educación primaria de la Sección 59 en Loma Bonita, Julio Cesar Ordoñez Díaz, señaló que como sección 59 sí regresaron a clases apoyándose de la televisión pero también de la tecnología, para poder cumplir lo que emite la Secretaría de Educación Pública (SEP).



Dijo que están obedeciendo las indicaciones de la SEP, y acatando las recomendaciones del gobierno federal están apoyándose de la televisión, pero también de manera personal los maestros de esta sección diseñaron estrategias que complementan con el uso de la tecnología en beneficio de los estudiantes.



El Supervisor, enfatizó que los padres de familia han respondido bien, ya que hubo buena coordinación con ellos, y se les explicó desde antes como sería este regreso a clases, por lo que están respaldo este inicio de ciclo escolar 2020-2021.



A pesar de que ellos regresaron a clases, seguirán las indicaciones del gobierno federal y no van a reunirse en las aulas, hasta que haya las condiciones necesarias, y en caso de que se requiera entregar algún material, se hará con todas las medidas necesarias para evitar contagios de covid.



Actualmente hay alrededor de 600 estudiantes de la S-59 en este municipio de Loma Bonita, y siguen captando a más estudiantes en cada inicio de ciclo escolar.

