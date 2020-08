En duda grito de independencia en Valle, señala edil que antepondrá salud de la ciudadanía

-Detalló que está a la espera de que los contagios disminuyan, para determinar con el Cabildo cuales serían las condiciones en la población para un acto público.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Pese a que el Gobierno Federal ya ha informado que sí se llevará a cabo el Grito de Independencia este 15 de Septiembre conmemorando el 210 aniversario de esta gesta heroica, en Valle Nacional el presidente Rey Magaña señaló que es muy precipitado hacer este tipo de actos públicos, debido a la contingencia por la que atraviesa esta región, por lo que manifestó que aún se desconoce si se llevará a cabo dicho evento en su municipio.

Y es que dijo que esperara a que vayan disminuyendo los contagios por covid-19 para tomar una determinación a través del Cabildo, sin embargo explicó que ante cualquier determinación se antepondrá la salud de los Vallenses antes que cualquier acto público, esto para no arriesgar la salud de la ciudadanía y seguir trabajando para contrarrestar este virus, que ya ha causado estragos en este municipio.

En lo que respecta a la lucha contra el covid-19 dijo que aún no es momento de relajar las medidas sanitarias, a pesar de que los indicadores han bajado en las últimas semanas, se sabe que ahora son en las comunidades donde se han presentado contagios, por lo que piden a esos lugares intensificar las medidas para evitar que la epidemia se siga propagando, para salir pronto de esta situación que ha costado vidas.

En lo que respecta a las acciones que se vienen hacia Valle Nacional, dijo que se sigue con la sanitización en la cabecera municipal y en algunas comunidades donde se les deja ingresar a la brigada de salud para desinfectar estos lugares, además de seguir atendiendo a las autoridades auxiliares para que coordinados se tomen estas acciones para la protección de las familias, sobre todo de las más vulnerable a este virus.

