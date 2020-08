Celebrará “Organización Neón 103” de Tuxtepec, aniversario XXIII con show en redes sociales

David Higareda

Tuxtepec, Oaxaca.- Como ya es una tradición en Tuxtepec Oaxaca, “Organización Neón 103” celebrará su XXIII Aniversario con un gran show en redes sociales, para sus seguidores y amigos que han compartido años de música y fiesta.

Este 2020 debido a la pandemia del COVID-19, no se sabía si se iba a realizar dicho evento que ya es una tradición año con año en la Cuenca del Papaloapan; pero fue hace algunos días que Rigoberto Tinoco, director y fundador del sonido quien lanzó el flyer publicitario, donde se indicaba que se realizaría el 27 de agosto, pero tuvieron que recorrerlo para el jueves 3 de septiembre.

“The Glow Fest 2020” es el título de la fiesta en este año que acatando todas las medidas de salud, se hará a puertas cerradas y solo se trasmitirá en redes sociales. Contará con la participación de varios DJ’s invitados, Gogos Dancers y Baby King (La Dinastía).

“Organización Neón 103” es sinónimo de fiesta en la Cuenca del Papaloapan y el estado de Oaxaca, su gran equipo comandado por Rigo Tinoco, han estado en los eventos sociales y conciertos más importantes de la ciudad y sus alrededores.

La fiesta mas importante de Tuxtepec esta lista para que podamos revivir años de música, pero en la comodidad de nuestras casas a través de Facebook Live el próximo jueves 3 de septiembre a las 8:00 p.m.

