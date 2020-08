Asesinan a lider de FPR en Oaxaca; integrantes realizan destrozos en Palacio de Gobierno

-La víctima habría participado junto con varios contingentes en la toma de oficinas públicas y el bloqueo de vialidades y carreteras, además del cierre del acceso al aeropuerto

Óscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- Tomás Martínez Pinacho, líder regional del Frente Popular Revolucionario (FPR) en la zona de Miahuatlán de Porfirio Díaz, fue asesinado en el interior de una taquería por desconocidos, en inmediaciones del municipio de Animas Trujano, confirmó la Fiscalía General de Justicia (FGJO).

La víctima habría participado junto con varios contingentes, en la toma de oficinas públicas y el bloqueo de vialidades y carreteras, además del cierre del acceso al aeropuerto.

El ataque se reportó poco después de las 18.30 horas, cuando según testigos, un grupo de hombres armados, irrumpió hasta el establecimiento comercial y sin medir palabra propinó varios disparos de forma frontal al líder regional, antes de huir con rumbo desconocido.

En la agresión también resultó lesionado otro activista, que logró ser canalizado grave al hospital civil.

Martinez Pinacho había acudido a consumir sus alimentos en un receso, durante el bloqueo de la carretera costera, el acceso al aeropuerto y la Ciudad Judicial, donde esperaba resultados de la interlocución con autoridades estatales para desahogar los puntos de pliego de demandas, donde se encontraba el esclarecimiento de los crímenes de 5 activistas, -entre ellos Juan Acevedo, Galdino Mendoza, Domingo Zarate, y Miguel Angel Brena- y la entrega de recursos públicos, además de la oposición de los mega proyectos impulsados por el gobierno federal y la atención a diversas demandas de salud en comunidades marginadas.

Ante el asesinato, los contingentes de la agrupación que se regresaban de las tomas de las oficinas de la Secretaria del Bienestar y de la delegación de la SCT, al zócalo capitalino, se enardecieron y de forma agresiva comenzaron a protestar en la sede del Palacio de Gobierno.

Los reclamos subieron de tono hasta que un grupo de los manifestantes, intentó ingresar por la fuerza al inmueble, retirando varias vallas metálicas, mientras que los policías que mantenían el resguardo del edificio, optaron por cerrar la puerta principal y esconderse en el interior.

Sin embargo, desde afuera, los activistas lanzaron piedras y objetos, rompiendo los vidrios de puertas y ventanas del edificio.

Asimismo reactivaron sus bloqueos en la sede del aeropuerto de la ciudad y otro contingente avanzó para bloquear la sede la Casa Oficial, la carretera Oaxaca-México y apoderarse de la caseta de cobro de la autopista en el tramo San Pablo Huitzo.

Posteriormente los integrantes del FPR dieron su posicionamiento sobre la ejecución de su compañero, por lo que Macario Otalo Padilla, líder del FPR exigió justicia por el crimen perpetrado contra el líder ajusticiado, demandando la renuncia del Fiscal de Justicia Rubén Vasconcelos Méndez.

Según su versión, Tómas Martinez Pinacho fue ultimado por grupos caciquiles de la Sierra Sur, ya que se oponía a la construcción y ejecución de los megaproyectos mineros.

