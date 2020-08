Sección 22 iniciará ciclo escolar hasta el 7 de septiembre

-En estas dos semanas los profesores deberán generar las condiciones que permitan hacer el acompañamiento hacia los alumnos

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, dio a conocer por medio de un comunicado que el inicio del ciclo escolar 2020-2021 lo iniciarán el próximo siete de septiembre, mientras los profesores tendrán que tener el acercamiento con los padres de familia y las autoridades educativas locales y municipales.

De acuerdo al documento, los trabajadores de la educación deberán hacer un análisis crítico de la realidad para el diseño de su proyecto, así como las estrategias pedagógicas y didácticas acordes al contexto de la comunidad escolar, del 31 de agosto al 4 de septiembre, se deberán establecer acuerdos, mecanismos y formas de trabajo, las cuales definirán la comunicación y relación durante la contingencia.

Una vez realizado estos procedimientos se podrá iniciar el siete de septiembre el acompañamiento a los alumnos de las más de 14 mil escuelas que existen en la entidad, asimismo el magisterio de la sección 22 manifiesta que es una necesidad imprescindible realizar estas actividades, pues están contempladas en el Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO).

Cabe mencionas que desde que la SEP anunció que este 24 de agosto iniciaría el nuevo ciclo escolar, por medio de canales de televisión abierta, emisoras de radio, internet y otras estrategias, la Sección 22 dio a conocer su rechazo a este programa, toda vez que se trata de un modelo híbrido, por esta razón es que implementarán su calendario alternativo, cuidando en todo momento las condiciones sanitarias, sociales, económicas y culturales de las comunidades.

El posicionamiento del magisterio oaxaqueño es el de exigir al gobierno federal y estatal que se garanticen las condiciones sanitarias necesarias en cada uno de los planteles educativos, así como el contar con los servicios básicos para facilitar el lavado de manos de alumnos y maestros.

Los profesores deberán elaborar bitácoras diarias de campo, registro, grabación de audio, escritura, fotografías y documentos de lo aprendido en familia, para hacer una apreciación del proceso de acompañamiento, también deben utilizar todas las herramientas de comunicación alternativas, como las radios comunitarias, periódicos, murales, cartas y narrativa digital entre otras, con el objetivo de establecer un vínculo que favorezca el acompañamiento.

