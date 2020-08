Se trabaja en el Congreso a favor de la salud y el medio ambiente: Horacio Sosa

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 23 de agosto 2020.– Desde el Congreso de Oaxaca, los y las diputadas locales han establecido lineamientos jurídicos que garanticen el derecho a la vida, a la salud, y a mantener un medio ambiente sano, afirmó el diputado local, Horacio Sosa Villavicencio.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), señaló que con la adición al Artículo 20 Bis, a la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes que prohíbe la venta directa, consumo y suministro de comida chatarra y bebidas azucaradas, se busca hacer conciencia acerca de la importancia de generar acciones de prevención de enfermedades como la diabetes y la obesidad entre la población infantil.

Lamentó la campaña de desinformación, que busca confundir a la opinión pública ante la reciente reforma secundaria formalizada por la 64 Legislatura, misma que pretende cambiar los hábitos de alimentación entre la población infantil, priorizando el consumo de alimentos naturales.

Refirió que recientemente representantes de los sectores panadero y chocolatero se acercaron al Congreso Local, argumentando que sus negocios se verían afectados con esta medida, lo cual no ocurrirá, pues los padres de familia podrán seguir adquiriendo dichos productos sin ningún impedimento. También, desmintió que a partir de la reforma legal se vayan a prohibir los dulces en las fiestas infantiles, como se ha propalado de mala fe.

Respecto a un posible veto del Ejecutivo Estatal hacia dicha ley, Sosa Villavicencio indicó que existe disposición del gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, para hacer los ajustes y no se retrase la publicación de la nueva norma en el periódico oficial del Estado.

Adelantó que se trabajará en mesas de diálogo con los empresarios que han manifestado su inconformidad a fin de aclarar sus dudas y escuchar sus propuestas.

En cuanto al trabajo legislativo en materia de medio ambiente, anunció que será el próximo 25 de octubre cuando entren en vigor las reformas y adiciones a la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos, respecto a la suspensión de la comercialización de productos por parte de medianas y grandes empresas.

Dichas reformas prohíben, en el territorio oaxaqueño la venta, distribución o uso de botellas desechables de plástico, así como de envases y embalajes desechables de unicel, con el fin de prevenir la contaminación ambiental que generan estos materiales.

Comentó que en su calidad de representante popular ha recorrido gran parte del Distrito XVI para entregar utensilios de plástico reutilizables y erradicar así el uso de desechables. Asimismo, para seguir concientizando a la ciudadanía a que abandone prácticas nocivas que contribuyen al deterioro del ambiente sano que todos deseamos.

